La Prima…verità dell’anno; le primule con la neve

Certo è che per tutti noi è tradizione pensare che la primavera arrivi con il 21 marzo, ma in realtà quest’anno, 20 e 21 marzo che sia, la natura non sembra però essersi accorta del passaggio alla primavera. In Valle del Serchio, sabato, si sono registrare temperature molto rigide che in alcuni casi sono state anche sotto lo zero. Tra sabato e domenica, portata dal vento di tramontana, la neve è arrivata ad imbiancare temporaneamente fino ai mille metri di altezza, in alcuni casi anche più in basso e di sicuro è caduta di nuovo in Appennino.

Il vento gelido non ci priva però di un sole brillante ma che non riscalda. La speranza è che, soprattutto nel fondovalle, le temperature in discesa vertiginosa non abbiamo fatto danni all’agricoltura ed alla fioritura delle piante. La parola Primavera, secondo quanto ci dicono alcuni dizionari etimologici,