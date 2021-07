La prima volta di Andrea Lucchesini sul palco di “Pietrasanta in Concerto”.

Pietrasanta (Lu)_ Per il settimo concerto dell’edizione 2021 i riflettori di “Pietrasanta in Concerto” si accenderanno nel Chiostro di Sant’Agostino sul gran coda nero di Andrea Lucchesini. Il festival internazionale di musica ideato e diretto da Michael Guttman, organizzato e promosso dall’Associazione Musica Viva in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, ospiterà infatti per la prima volta il celebre pianista toscano famoso in tutto il mondo per il concerto in programma nel Chiostro giovedì 29 luglio alle .21.30.