La prima fornitura dei vaccini arrivati in Toscana sarà somministrata entro l’8 gennaio.

Tra oggi e dopodomani è previsto, secondo il Governo, l’arrivo di ulteriori dosi per proseguire con la vaccinazione del personale sanitario e ospiti delle RSA. Le operazioni continueranno fino a metà febbraio quando inizierà la fase successiva.

Partiremo dagli anziani con più di 80 anni non ospiti delle RSA, poi gli over 60, quindi le persone con particolari patologie, il personale dei servizi pubblici essenziali, come insegnanti e forze dell’ordine e la popolazione generale.

Questo il programma secondo le previsioni di fornitura che il Governo ha trasmesso alle Regioni, se arriveranno nuove dosi e vaccini sarà possibile accelerare i tempi.