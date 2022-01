LA PRIMA DIVISIONE DEL V.P. VOLLEY SI ALLENA IN VISTA DELLA RIPRESA

Allo stop dei campionati le biancazzurre si trovavano in terza posizione con 5 vittorie: obiettivo principale i playoff

Marzocchino, 14 Gennaio 2022- Anche se i campionati sono fermi a causa della situazione pandemica nazionale il Versilia Pietrasanta Volley non si ferma mai, con gli allenamenti che continuano nel massimo rispetto delle normative Covid-19. Lo stop permette alla società di fare un bilancio, gruppo per gruppo, di quanto fatto durante questa prima parte della stagione 2021/2022, a partire dalle atlete che partecipano alla Prima Divisone territoriale, girone A.

Sono state 7 le partite giocate finora dalle nostre biancazzurre, che su tutti i campi in cui sono scese sono sempre riuscite a mostrare le loro qualità e la loro determinazione: sono solo 2 infatti le sconfitte subite da inizio anno, una durante la prima di campionato al quinto set contro la Pallavolo Delfino Pescia e l’ultima, giocata in emergenza contro la forte Carrarese Volley. Per il resto sono state solo vittorie di grande prestazione, con un gruppo formato anche da giovani atlete che hanno ben saputo esprimere la loro pallavolo sotto la guida di coach Paola Cordiviola. Le 5 vittorie di fila avevano portato le biancazzurre in prima posizione, con vittorie importanti anche contro le squadre contro cui avevamo subito sconfitte. Allo stop del campionato la Prima Divisione si trova in 3° posizione con 14 punti, a 5 dalla vetta e ad 1 dal secondo posto; il piazzamento minimo per partecipare ai playoff e sognare la promozione.

“L’ultima partita che abbiamo giocato risale ormai all’11 di dicembre -afferma coach Cordiviola– ma prima di Natale avevamo già rinviato la gara con Porcari per problematiche legate al covid. La formula del campionato quest’anno prevede che le prime tre classificate accedano ad un girone per i playoff mentre le restanti accederanno al girone dei play out. Ad ogggi siamo terzi in classifica e quindi potremmo essere soddisfatti, ma lo stop dei campionati potrebbe rimettere un po’ di situazioni in discussione. L’obiettivo è sicuramente quello di entrare fra le prime tre e di portare più punti possibili nelle restanti 3 gare. Ripartiremo tutti con un periodo di gioco fermo, ma fortunatamente abbiamo già potuto riprendere ad allenarci, seppur con le dovute precauzioni a causa del Covid, in vista e per la fine del campionato”.

Foto di squadra della Prima Divisone del Versilia Pietrasanta Volley