VENERDÌ 12 MAGGIO 2023 ALLE ORE 22:00

La prima discoteca per single alla Capannina di Viareggio

La_capannina_di_viareggio



Love is an the air (l’amore è nell’aria!)



Ingresso alla discoteca (lato sinistro)

1a Discoteca per Single

dove sarà facile conoscere, fare nuove amicizie, trascorrere piacevolmente una serata di bella musica accompagnata da un drink, giochi e…aspettati piacevoli sorprese perchè non sarà una serata come le altre!

Luis Paldi & Marco Vigiani sapranno farti vivere una bella e piacevole serata!

Arrivo previsto h 22 max 22 15 all’ingresso “Discoteca per single Lista Luis” (vi preghiamo di rispettare questo orario perchè sarà importante per lo svolgimento della serata) Musica 70 80 90 nella prima parte e nuovo millennio nella seconda parte.

Sarà creata la giusta atmosfera per fare in modo che possiate conoscervi in questa serata davvero originale.

Per la discoteca dei single è necessario prenotare da qui, invita anche tuoi amici/amiche single

Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

scrivi nomi battesimo partecipanti + la parola “discoteca dei single 12 maggio”

IMPORTANTISSIMO: DISDIRE SE NON PUOI ESSERCI

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.



Per chi viene dal Nord: prendi l’uscita Viareggio-Camaiore da A12/E80

La discoteca dei single si svolgerà presso la Capannina via marco polo 2 Viareggio a 350 dal Grande Hotel Principe di Piemonte, verso l’interno accanto alla pineta