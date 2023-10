VENERDI 17 NOVEMBRE

LA PRIMA DISCOTECA IN ASSSOLUTO PER SINGLE BY NIGHT SINGLES ELITE al Full Stop via circonvallazione n 49 Buggiano Pistoia

Sala riservata ed esclusiva al piano superiore con ingresso per chi è single, una serata unica, originale, da provare!

Luis Paldi & Marco Vigiani presenti per questa grande serata “La discoteca dei Single” unica al Mondo!

Musica, divertimento,coinvolgimento, sorprese, piacevoli imprevisti, spensieratezza…se hai voglia di provare nuove emozioni, nuove sensazoni, conoscere nuova gente, questa è la serata giusta e non puoi mancare.

Porta con te la voglia di divertirti, di metterti in gioco, l’amore per la musica sia da ascoltare che da ballare, la voglia di fare nuove conoscenze con tante persone che saranno li come te per condividere questa bella novità, tante sorprese durante questa serata particolarissima e nuova nel suo genere!



Ingresso alla serata + 1 drink 19€ a personaARRIVO ALLA SERATA h 22 max h 22:15 (si richiede puntualità)



(prenotazione obbligatoria)

scrivi a Luis nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “discoteca single 17 novembre) con:

whatsapp 349 6 128 128

Tel sms 366 536 22 33

MOLTO IMPORTANTE:

Se hai prenotato e per vari motivi ti sono sopraggiungi imprevisti ti preghiamo gentilmente sempre di comunicarcelo con largo anticipo, è una cortesia che ti chiediamo di rispettare e ti ringraziamo.



Presente anche ampio un parcheggio dietro la discoteca



Il pranzo della domenica

Cena vista lago

IL Gran Gala dei single di Natale

Entra subito in lista inviti ti arriveranno gratuitamente le nostre serate invia messaggio a Luis su whatsapp al 3496128128 scrivi tuo nome e la parola Single