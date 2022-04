La prima data del Tour estivo di Irama è Capannori!

Grazie alla manifestazione estiva “…Ma la notte si!” stiamo rendendo Capannori un palcoscenico sempre più di grido in Toscana e in Italia per concerti e spettacoli di livello nazionale!

Il 1 luglio, infatti, ospiteremo a Capannori (nell’area verde dietro il municipio) il concerto di Irama, cantante arrivato in quarta posizione al Festival di Sanremo con la canzone “Ovunque sarai”.