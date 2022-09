La preside Venturi: “Lasciamo libere le scuole di decidere sulla Dad (in caso di settimana corta)”

LUCCA – Tra dieci giorni suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico e per quanto riguarda l’organizzazione dell’orario scolastico, in funzione anti Covid ma anche per il risparmio energetico, il Ministero si lascia aperte tutte le strade. Ce lo conferma Daniela Venturi, preside dell’Istituto Pertini di Lucca, una delle principali scuole della Provincia, nonché vicepresidente dell’Associazione presidi di Lucca.

Intanto si parte senza mascherine, con i banchi di nuovo attaccati e senza più didattica a distanza. Il ministro Bianchi ha escluso il ritorno alla Dad ma una ripresa dei contagi o la crisi energetica potrebbero rendere necessaria la settimana corta. In questo caso, senza più Dad, l’unica possibilità di recuperare le ore sarebbe quella di riorganizzare gli orari, al limite ricorrendo al rientro pomeridiano. Una soluzione che però non soddisfa tutti presidi.

C’è anche il tema delle finestre aperte in funzione anti Covid. Ma per il Pertini può trasformarsi in un paradosso.