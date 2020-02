la presentazione di “ Da voce a voce, i canti tradizionali della Valdinievole”

Venerdi 7 Febbraio 2020 la presentazione di “ Da voce a voce, i canti tradizionali della Valdinievole”

Avrà luogo venerdi 7 febbraio , al Palagio, alle ore 16, la presentazione del volume “Da voce a voce. I canti tradizionali nella Valdinievole”, a cura di Maria Papini e Giuditta Scorcelletti.

La salvaguardia di una parte importante della tradizione culturale popolare è al centro dell’operazione di recupero di questo patrimonio musicale e storico che vede coinvolti la sezione “Storia e storie al femminile” dell’Istituto Storico Lucchese, il comune di Pescia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Tutto parte dalla meritoria opera, fra la fine dell’ottocento e i primi del novecento, del pesciatino Carlo Nardini che raccolse una serie notevole di espressioni popolari, stornelli, canti narrativi, filastrocche, scongiuri e proverbi. Questo grande lavoro è stato ripreso da Maria Chiara Papini per la sua tesi di laurea. Ora, quarant’anni dopo, alla luce dell’arricchimento dell’esperienza e degli ulteriori studi, anche accademici, la Papini riprende e sviluppa insieme a Giuditta Scorcelletti, cantante e a sua volta preziosa studiosa della materia, tutti questi temi, producendo questo volume, che comprende anche un cd con le esecuzioni, che rappresenta un grande guida per un settore culturale poco codificato ma molto importante per delineare un preciso momento storico e la sua evoluzione.

Alla presentazione del 7 febbraio saranno presenti Oreste Giurlani, Guja Guidi, Luca Iozzelli (presidente fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) e Claudia Massi (direttrice della rete degli Archivi Sonori, Squilibri Editore). Interverranno tra gli altri Maria Elena Giusti (Università di Firenze), Paolo de Simonis (SIMBDEA, società Italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici) e Antonio Fanelli(Università di Firenze). Gli interventi musicali saranno a cura di Giuditta Scorcelletti, Alessandro Bongi, David Domilici. Ospite: Maurizio Geri.