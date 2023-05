LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘STIAMO SPRECANDO INTERNET’

DOMENICA 14 MAGGIO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘STIAMO SPRECANDO INTERNET’ DI ANTONIO PAVOLINI CON LA PARTECIPAZIONE DI VERA GHENO

Domenica 14 maggio la rassegna letteraria ‘Conversiamo in biblioteca’ promossa dal Comune prosegue con la presentazione del libro ‘Stiamo sprecando Internet. La riscoperta possibile di uno spazio pubblico digitale” (Franco Cesati Editore) di Antonio Pavolini, analista dell’industria dei media, docente di Sociologia dei Media Digitali presso la NABA – Nuova Accademia delle Belle Arti di Roma. La presentazione della pubblicazione è in programma alle ore 18.00 nella Sala Pardi del Polo Culturale Artèmisia di Tassignano e vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore, anche di Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, traduttrice, scrittrice, che ha lavorato per vent’anni con l’Accademia della Crusca nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter dell’istituzione. Vera Gheno Insegna all’Università di Firenze, al corso di laurea di Scienze Umanistiche per la Comunicazione, dove tiene da molti anni un Laboratorio di italiano scritto e ha al suo attivo numerose pubblicazioni. All’incontro interverrà anche il regista Nicola Fanucchi.