LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO – SENTINELLA, QUANTO RESTA DELLA NOTTE

Oggi alle 17.30 all’Auditorium dell’Istituto Boccherini insieme al Presidente Romano Prodi e al prof. Alberto Melloni presenteremo “Sentinella, quanto resta della notte?” il nuovo libro di Massimo Toschi edito da MPF editore. L’ingresso è gratuito e libero fino a capienza consentita, è richiesto il greenpass.

Con l’amico Massimo Toschi per tanti anni abbiamo condiviso l’impegno civile ed ecclesiale. Da sempre ci accomuna lo sforzo di guardare sia alla Costituzione che al Vangelo. Sono onorata di intervenire alla presentazione del suo nuovo libro “Sentinella, quanto resta della notte?” in compagnia del Presidente Romano Prodi e del prof. Alberto Melloni.

Sarà un dialogo mite e appassionato in cui percorreremo 10 anni di storia grazie agli scritti e alle riflessioni di Massimo sui grandi temi del nostro tempo.

La presentazione si svolgerà oggi lunedì 29 novembre alle 17,30 all’Auditorium dell’Istituto Boccherini (si richiede green pass, ingresso gratuito e libero fino a capienza consentita).