‘PEDAGOGIA GLOBALE-NUOVE CONSAPEVOLEZZE: VENERDI’ 6 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DON MILANI -VITA DI UN PROFETA DISOBBEDIENTE A 100 ANNI DALLA NASCITA’ DI MARIO LANCISI

Prosegue con due nuovi appuntamenti la rassegna ‘Pedagogia globale-Nuove consapevolezze’ promossa dal Comune in collaborazione con l”Associazione Consulenza per la famiglia’. Il primo è in programma venerdì 6 ottobre, alle ore 21.00, nella sala del Consiglio Comunale, in piazza Aldo Moro, con la presentazione del libro di Mario Lancisi “Don Milani-vita di un profeta disobbediente a 100 anni dalla nascita’. Dialogherà con l’autore Padre Guido Alberto Bormolini. L’evento è organizzato in collaborazione con il ‘Festival dell’Economia e della Spiritualità’.

Tra i più esperti biografi di don Milani, Mario Lancisi ne traccia il ritratto definitivo a cento anni dalla nascita (1923-2023), attingendo a nuove lettere, scritti e testimonianze ma tenendo conto soprattutto della piena “riabilitazione” di papa Francesco.

Mario Lancisi, giornalista e scrittore, a lungo inviato de Il Tirreno e collaboratore dell’Espresso, è tra i massimi esperti del priore di Barbiana, gli ha dedicato diversi libri, tra cui: ‘I Folli di Dio. La Pira, Milani, Balducci e gli anni dell’Isolotto’ (2020), ‘Processo all’obbedienza. La vera storia di don Milani’ (2016),’Il segreto di don Milani’ (2002). È autore di inchieste, biografie e testi dedicati a Gino Strada, Adriano Sofri, padre Alex Zanotelli. E’ inoltre autore dell’inchiesta ‘Preti verdi. L’Italia dei veleni e i sacerdoti simbolo della battaglia ambientalista (2021).

Il secondo appuntamento di ‘Pedagogla Globale-’ Nuove consapevolezze’, è in calendario domenica 15 ottobre alle ore 14.30 alla scuola dell’infanzia di Lunata dove si terrà un laboratorio di lettura con Alessia Privitera di ‘Libricini’, un progetto innovativo di ricerca e formazione sulla letteratura per l’infanzia, in occasione del Festival di Piccola Artemisia.

“E’ con soddisfazione che proponiamo due nuovi appuntamenti della rassegna ‘Pedagogia Globale’, che rappresenta un’opportunità sicuramente importante per diffondere nuovi punti di vista e nuovi modi di leggere l’interiorità e le relazioni e migliorare così non solo l’approccio pedagogico, ma anche l’approccio alla vita per tutti – afferma l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. Un’occasione rivolta al mondo della scuola e a tutta la comunità che fin dal suo inizio da sempre ha fatto riscontrare grande partecipazione. I due incontri prossimamente in programma sono di diversa natura ,ma entrambi di rilievo e per questo invitiamo tutti a partecipare”.

Capannori, 30 settembre 2023