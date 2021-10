LA PREISTORIA A PICCOLI PASSI A VILLA PAOLINA

Nuovi appuntamenti dedicati ai più piccoli, a Villa Paolina, per il Museo Archeologico e dell’Uomo A.C. Blanc: un viaggio nel tempo, appositamente ideato per bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni al fine di avvicinare anche i più piccoli alla preistoria coinvolgendo tutti i sensi e stimolando la manualità e la creatività. Ogni incontro prevede una lettura animata nelle sale espositive del Museo e una attività pratica in laboratorio.

Il primo appuntamento è in programma sabato 16 ottobre dalle 16.30 alle 18, con la lettura animata del racconto “Muster e Ursus amici per sempre” e a seguire il laboratorio “Suoni dalla Preistoria”.

E’ necessaria la prenotazione, che può essere fatta chiamando il numero 0584.944580 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure inviando una e-mail all’indirizzo viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it