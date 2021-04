Il sovescio è una pratica agricola del tutto naturale, che consiste nell’arricchire il terreno di sostanza organica con lo scopo di renderlo più fertile, coltivando delle piante specifiche per essere trinciate e successivamente interrate.

La pratica del sovescio trova applicazione non solo nelle aziende agricole biologiche e tradizionali, come nelle vigne, ma anche negli orti privati. I sovesci si possono seminare all’inizio dell’autunno, verso la fine dell’inverno o a inizio primavera. Il terreno non dovrebbe mai essere lasciato nudo ed esposto alle intemperie e col sovescio si tiene quindi coperto, evitando il fenomeno negativo dell’erosione, soprattutto in collina, e anche la perdita di nutrienti.