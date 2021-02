La potatura secca delle viti è ormai terminata,

e sul terreno restano molte fascine di sarmenti, che ora in campagna, sono quasi un problema per la gestione del loro smaltimento…

Una volta invece le fascine di sarmenti erano preziose, se ne facevano cataste al riparo dalla pioggia e venivano usate per scaldare il forno per cuocere il pane, per accendere il fuoco nel camino e per la ” sfiambèda”, la bella fiamma che serviva a cuocere la piada, sul testo di terracotta.