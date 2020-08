LA POSIZIONE DI EUROPA VERDE A PROPOSITO DELL’ASSE DI PENETRAZIONE

Europa Verde di Viareggio,

presente con una propria lista alle elezioni comunali del 20 e 21 Settembre 2020 collegata al candidato Sindaco Giorgio Del Ghingaro, intende chiarire definitivamente la propria posizione in merito al così detto Asse di penetrazione.Nel momento in cui è stato deciso di collegarsia Del Ghingaro, sono stati assunti precisi reciproci impegni in merito al tracciato della Via del Mare.Al momento del collegamento, il candidato Sindaco Del Ghingaro ed Europa Verde hanno convenuto: “Il candidato Sindaco Giorgio Del Ghingaro e irappresentanti di Europa Verde hanno convenuto sull’importanza di caratterizzare la prossimaconsiliatura con scelte amministrative che mirino a tutelare e valorizzare il patrimonionaturale di Viareggio, compreso quello ricadente nell’area del Parco Regionale, a sviluppareuna nuova mobilità che riduca la presenza di auto e favorisca l’utilizzo di mezzi alternativi (bici, mezzi pubblici, taxi collettivi, sharing, ecc.), rinviando all’esito di questi studi ognidecisione su nuova viabilità o nuove infrastrutture”.Nel programma della coalizione viene esplicitamente riportato, riferendosial Porto: “Lo sviluppo dell’area passerà anche dalla suaaccessibilità: il completamento della Via del Marecostituirà un elemento di valorizzazione nonsolo dell’area portuale ma di tutta la città di Viareggio”.Ora, è bene precisare che, secondo quanto è previsto nei vigenti piani urbanistici, il completamento della Via del Mare prevede l’attraversamento a raso dell’area Fervet e il congiungimento alla viabilità esistente

Questa soluzione è ulteriormente ribadita in diverse cartografie che accompagnano il regolamento urbanistico, tra cui richiamiamo la tavola relativa alla viabilità:

Non esiste, pertanto, e ci teniamo a ribadirlo per l'ennesima volta, nessun atto programmatico vigente e valido che preveda altre soluzioni, compresa quella spesso richiamata, impropriamente, che prevede una nuova strada a sud dello Stadio.Rispetto a questo quadrourbanistico previsto, che ripetiamo non indica altre soluzioni se non il mero attraversamento della FERVET, Europa Verde ha proposto , prima ancora di concretizzare l'eventuale attraversamento della FERVET, di potenziare i parcheggi scambiatori a monte del cavalcavia esistente.Questa ipotesi non è campata in aria, ma è stata elaborata nella consapevolezza che possa essere immediatamente attuata.Ancora una volta ci sostengono i documenti urbanistici vigenti.Nelle tavole di progetto, l'aria sulla quale prospettiamo la realizzazione di un grande parcheggio scambiatore alberato, è giàdestinata in parte a tale scopo.Riportiamo, per chi non lo conoscesse,un estratto del Piano Urbanistico

Nel Piano è indicato come già esistente ( in realtà è in corso di realizzazione ) un parcheggio scambiatore circolare.Con DST in rosso viene indicata un'area ancora destinata ai servizi di mobilità, mentre con TPS3 viene indicata un'area, di proprietà del Comune e su cui insiste la strutturadel nuovo mercato dei fiori, denominata Insula specializzata: Aree specializzate per grandi attrezzature, destinate all'insediamento di funzionispecialistiche e servizi di interesse locale e territoriale autonome e separate dalcontesto urbano di riferimento.Ancora il piano urbanistico vigente riporta quest'area come già di proprietà del Comune( colorata in rosa)Quindi, non ci sarebbe neanche la necessità di acquisire altre aree, avendo già il Comune la proprietà di quelle necessarie.Riepilogando, per concludere:1)Europa Verde non ha maiapprovato néaccettato nessun progetto che preveda una nuova strada a sud dello Stadio;

2)Lo stesso candidato Sindaco Del Ghingaro ha affermato di prevedere il completamento della via del marecome lo strumento urbanistico consente, ovvero immettendosi sulla viabilità esistente dopo l'attraversamento della FERVET;3)La soluzione proposta da Europa Verde, ovvero potenziare il parcheggio scambiatore e dotarlo di servizi di interscambio, è fattibile, già parzialmente prevista nel Piano urbanistico, e potrebbe utilizzare aree già di proprietà del Comune.4)Possibili altre future soluzioni per la via del mare, che andrebbero decise nel nuovo Consiglio Comunale, vedranno Europa Verde decisamentecontraria, a maggior ragionese si volessero intaccare le aree boscate a sud dello Stadio.Il nostro NO ad un'asse di penetrazione a sud dello Stadio dei Pini è chiaro ed inequivocabile.Queste precisazioni sono doverose in vista della prossima campagnaelettorale.Chi voterà Europa Verde sarà sicuro di dare forza a chi da anni combatteper la tutela delle risorse naturalie per una riconversione dell'economia verso forme ecocompatibili.In particolare poi a Viareggio Europa Verde promuove una mobilità innovativache riduca la presenza di auto e favorisca l'utilizzo di mezzi alternativi e non inquina