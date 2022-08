La Polizia nella serata di sabato, ha tratto in arresto un’italiana di 60 anni per il reato di atti persecutori nei confronti di vicini di casa

La Polizia di Stato, nella serata di sabato, ha tratto in arresto un’italiana di 60 anni per il reato di atti persecutori nei confronti di vicini di casa di cittadinanza marocchina.

Senza un apparente e reale motivo, l’arrestata si scagliava contro la famiglia apostrofandoli con frasi oltraggiose, e nel pronunciare frasi di questo tipo brandiva una scopa e faceva cadere i panni stesi delle vittime.

Poco dopo la signora marocchina usciva insieme alla figlia di pochi anni per recuperare i panni, ma l’arrestata l’aggrediva fisicamente, anche alla presenza degli operatori delle Volanti.

Valutala la precedente denuncia presentata dalla famiglia marocchina, costretta a vivere segregata in casa, valutati i diversi interventi già esperiti per motivi analoghi, e valutata la flagranza, si è proceduto all’arresto per il reato di stalking.

stamattina in direttissima l’arresto è stato convalidato e sono stati concessi i termini a difesa