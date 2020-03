La polizia municipale di Pescia denuncia tre persone per violazione delle normative governative

La polizia municipale di Pescia denuncia tre persone per violazione delle normative governative

Continuano i controlli della polizia municipale di Pescia per l’osservanza dei principi e delle regole imposti dal governo nazionale per limitare la diffusione del contagio da coronavirus.

Nel corso di questa attività di monitoraggio continuo del territorio, gli agenti pesciatini hanno individuato, bloccato e deferito all’autorità giudiziaria prima due persone e poi una terza, nel centro di Pescia e nella zona della stazione ferroviaria.

Si tratta di tre stranieri, una coppia e un singolo. La coppia proveniva dall’Emilia Romagna e ha dichiarato agli agenti, dopo essere stata fermata in auto nei pressi del centro storico di Pescia, di voler andare a trovare un parente residente in città. L’altro individuo ha invece non ha dato nemmeno una spiegazione, quando è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria.

Tutti e tre sono stati denunciati per violazione delle norme governative, mentre la polizia municipale continua nella verifica sistematica degli spostamenti e delle autocertificazioni, che vengono archiviate telefonicamente e poi controllate successivamente, con la possibilità quindi di una denuncia posteriore, nel caso di inottemperanza alle norme.

“Tutta la macchina comunale sta facendo il suo massimo per questa emergenza sanitaria – dice il sindaco di Pescia Oreste Giurlani-. In questo senso i controlli della polizia municipale sono molto importanti. La linea è quella del buonsenso, ma per chi vuole fare il furbo ci saranno sanzioni e denunce”.