La Polizia ha eseguito un aggravamento di custodia cautelare nei confronti di un cittadino marocchino

La Polizia di Stato ha eseguito un aggravamento di custodia cautelare nei confronti di un cittadino marocchino per il reato di evasione e denunciato altre quattro persone per reati di varia natura.

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio nel pomeriggio di sabato 5 novembre, ha eseguito un aggravamento di Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, nei confronti di un cittadino marocchino di 39 anni, prelevandolo presso la sua abitazione torrelaghese e associandolo presso la Casa Circondariale di Lucca.

Il 29 ottobre scorso, infatti, a seguito di un controllo, l’uomo non era stato trovato presso la sua abitazione dove stava scontando una pena di 6 anni agli arresti domiciliari comminatagli nel 2021 per un’aggressione con arma bianca nei confronti di un suo connazionale.

La tempestiva segnalazione fatta dal Commissariato di Viareggio ha trovato puntuale riscontro nell’Ordinanza di Aggravamento emessa dalla Corte di Appello di Firenze che ha decretato il ritorno del trentanovenne in carcere dove sconterà la condanna.

Nella stessa giornata, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano minore d’età residente a Lucca per lesioni, un trentanovenne italiano residente a Massarosa per violazione di domicilio e ricettazione, un trentaquattrenne rumeno per guida senza patente ed un quarantaquattrenne sempre di origini rumene per falso materiale.