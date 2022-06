La Polizia ha arrestato un cittadino Italiano, di 41 anni, a seguito di ripetute violazioni agli obblighi imposti con la sorveglianza speciale

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino Italiano, di 41 anni, a seguito di ripetute violazioni agli obblighi imposti con la sorveglianza speciale, e ha accompagnato presso il CPR di Torino un cittadino marocchino pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il primo, già arrestato pochi giorni fa per resistenza a pubblico ufficiale a seguito di una rissa in Piazza San Michele, e denunciato per un‘altra rissa precedente, sempre nella stessa piazza, dai primi di maggio era stato sottoposto dal tribunale di Lucca alla sorveglianza speciale, a seguito della sua pericolosità sociale.

Gli obblighi prevedevano il divieto di andare in giro con armi, di accompagnarsi a pregiudicati, e di non uscire di casa nelle ore serali e notturne.

Gli operatori delle volanti hanno analizzato le diverse violazioni poiché accompagnandosi ad altri pregiudicati ha partecipato a due risse, e in una di esse è stato trovato in possesso di coltelli e catena munita di lucchetto, usata come arma. Infine era risultato assente a due controlli domiciliari nelle ore prescritte. L’articolo 75 del codice antimafia permette, nel caso di specie, l’arresto fuori flagranza. Cosi gli operatori delle Volanti lo hanno aspettato in Questura, dove gli era stato imposto l’obbligo della firma in seguito all’arresto per resistenza di qualche giorno fa e hanno proceduto all’arresto mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

Il cittadino marocchino, di 23 anni, irregolare sul territorio dello Stato, aveva partecipato alla stessa rissa da cui è scaturito l’arresto dell’italiano di cui sopra, e per questo era stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria in data 26 maggio 2022.

Lo straniero, inoltre, si è reso responsabile di una serie di episodi che hanno destato preoccupazione in ambito cittadino, in particolare in Piazza San Michele.

In data 31.05.2022 lo stesso è stato nuovamente rintracciato sul territorio dalle Volanti e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha provveduto alla notifica del Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto di Lucca e del relativo Ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino – Brunelleschi emesso dal Questore di Lucca ed eseguito mercoledì.