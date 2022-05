La Polizia ha arrestato 2 protagonisti (italiani del ‘73 e del ‘79) di una rissa in via San Paolino

La Polizia di Stato ha arrestato 2 protagonisti (italiani del ‘73 e del ‘79) di una rissa in centro storico e ha denunciato altri 2 partecipanti (2 marocchini)

Alle 20.40 di ieri 26 maggio è giunta in sala operativa la segnalazione di una rissa tra più persone, con la presenza di una di esse a terra priva di sensi.

Le Volanti della Questura, immediatamente sul posto, hanno bloccato 5 persone (tra cui alcune con numerosi precedenti specifici) una delle quali è stata trasportata in ospedale con autoambulanza, salvo poi rifiutare le cure.

Nel ricostruire l’accaduto sono emerse versioni contrastanti ancora in fase di chiarimento.

Due dei soggetti coinvolti hanno opposto resistenza, violenza e minacce agli operatori, che sono stati costretti, nei confronti di uno di essi, ad utilizzare il taser, l’arma ad impulsi elettrici, in dotazione agli operatori addetti al controllo del territorio dal 16 maggio u.s.

Con non poca difficoltà, dimostrando grande professionalità anche nell’uso di uno strumento nuovo, gli operatori, grazie anche al contributo di una pattuglia dei Carabinieri e di una della Polizia Municipale, sono riusciti a mettere in sicurezza i 2 soggetti, senza causare loro ulteriori lesioni. I due sono stati arrestati e in giornata si terrà la direttissima.

Per tutti sono al vaglio della Polizia le posizioni assunte durante i fatti che, al momento, fanno presupporre, una rissa aggravata. Addosso ad uno di essi, infatti, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, una catena con lucchetto (usata come arma) e due coltelli.

Uno dei protagonisti, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. verrà denunciato altresì per la violazione degli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Tribunale.

Altro soggetto, straniero irregolare verrà denunciato ai sensi del Testo Unico dell’Immigrazione per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

All’esito della direttissima l’A.G. ha concesso termini a difesa e disposto la misura cautelare del obbligo di firma 2 volte al giorno per entrambi