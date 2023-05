La Polizia di VIAREGGIO ha arrestato un cittadino marocchino, per furto aggravato.

All’alba del 17 maggio u.s. il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio ha tratto in arresto A.E.M.N. 40 anni, cittadino marocchino, pregiudicato e irregolare sul territorio per furto aggravato ai danni di un’edicola della passeggiata di Viareggio.

Erano le 05.30 del mattino quando il personale di una Volante del Commissariato che stava percorrendo il Viale Manin in normale perlustrazione, udiva dei forti rumori provenire dall’interno dell’esercizio commerciale “L’Edicolante”; gli agenti si sono avvicinati con circospezione ed hanno prima visto e poi bloccato l’extracomunitario che, dopo aver danneggiato la copertura esterna dell’edicola, vi si era introdotto ed era intento a scassinare le giostrine presenti asportandone l’incasso.