La Polizia di Viareggio ha denunciato due cittadini italiani per il reato di furto aggravato continuato in concorso.

S.G. 36 anni pietrasantino e R.A. 44 anni viareggino sono stati denunciati per aver commesso due furti nella notte tra il 25 e il 26 maggio a Viareggio, sfondando le vetrate degli esercizi commerciali presi di mira con la copertura di un tombino prelevata in strada.

Alle ore 05.00 circa un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Viareggio veniva chiamato dal proprietario di una macelleria sita in Via Puccini a Viareggio segnalando che qualcuno, dopo aver sfondato la vetrina con un tombino, aveva fatto irruzione nel negozio asportando generi alimentari.

Dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza gli agenti riconoscevano immediatamente le due persone che avevano effettuato il furto e, poco dopo, le rintracciavano poco lontano.

Oltre ai generi alimentari rubati poco prima, i due venivano trovati in possesso di circa 50 euro in monete e di 320 euro in banconote, questa somma insospettiva gli agenti che hanno subito collegato il denaro ad un altro furto avvenuto nella nottata presso la farmacia “Farmae” di Via Aurelia Nord.

I due venivano quindi accompagnati presso il Commissariato, dove al termine degli accertamenti necessari alla ricostruzione dei due furti, venivano segnalati alla Procura della Repubblica di Lucca; uno dei due è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria anche come contravventore al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Viareggio, provvedimento che gli era stato comminato circa un anno fa.

Proseguono le indagini per collegare i due denunciati ai furti avvenuti nei giorni scorsi presso esercizi commerciali cittadini consumati con lo stesso “modus operandi”.