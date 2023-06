la Polizia di Stato scopre e denuncia un italiano di 45 anni autore di rapina all’ufficio postale

la rapina è avvenuta intorno alle 10,45 del 5 ottobre 2022 in Seravezza (LU), frazione Ripa, dove un individuo sconosciuto, vestito completamente di nero e con accento locale, impugnando un piccolo taglierino ha fatto irruzione nell’ Ufficio Postale di quel centro intimando alle due dipendenti presenti di consegnargli il contenuto delle casse, risultato poi ammontare a 240 euro.

L’autore si allontanava subito dopo facendo perdere le proprie tracce a bordo di uno scooter di cui non si conoscevano ulteriori particolari.

Sul posto è intervenuto personale del Commissariato di Forte dei Marmi, tra cui la squadra sopralluoghi della Polizia Scientifica, che grazie ai rilievi tecnici scrupolosi, ha rilevava una buona impronta che, sviluppata ed inviata ai laboratori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze, ha dato esito positivo, permettendo quindi di individuare il presunto autore del reato, un uomo, di anni 45, originario di Torino, che sarà quindi denunciato per la rapina aggravata