La Polizia di Stato ha sventato un assalto ad un postamat

Questa notte, intorno alle 3:30, ignoti hanno tentato di rapinare il postamat di via Nottolini con la cosiddetta tecnica della marmotta. L’intervento tempestivo delle Volanti della Polizia di Stato, allertate dal sistema di allarme, ha messo in fuga gli autori, che probabilmente avevano un palo pronto ad avvisarli dell’arrivo della Polizia.

Sul posto è stato trovato l’esplosivo abbandonato di tutta fretta dai ladri, che è stato sopposto a sequestro.

Indagini in corso.