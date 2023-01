La Polizia di Stato ha intercettato un italiano di 55 anni durante una guida pericolosa: scatta il sequestro del veicolo e la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Nella serata di ieri, 26 gennaio, personale della Squadra Volante della Questura, nel transitare in via Cavour, ha notato un furgone sopraggiungere a velocità sostenuta e procedere ad andatura a zig zag tra le altre auto in transito.

L’equipaggio, dopo un breve inseguimento, ha fermato il furgone per procedere ad un controllo.

L’autista, un cittadino italiano di 55 anni, risultava sprovvisto di patente di guida, in quanto revocata, e sembrava alterato. I poliziotti quindi, insospettiti, hanno proceduto a perquisizione, rinvenendo nella sua disponibilità 7 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish nonché due coltelli a serramanico. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove è stata sequestrata una pianta di marjuana.

L’esame tossicologico, inoltre, ha rivelato che l’uomo stava guidando sotto l’effetto di cannabinoidi e cocaina, pertanto è stato indagato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, guida senza patente, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.