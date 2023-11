La Polizia di Stato ha indagato due sudamericani per ricettazione.

Nel pomeriggio di ieri, 24 novembre, personale della Squadra Volante del Commissariato di Viareggio ha indagato due uomini di origine sudamericana per ricettazione.

I poliziotti del Commissariato, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi contro i reati predatori, con particolare attenzione alle zone commerciali, hanno rintracciato due soggetti segnalati lungo la passeggiata di Viareggio, poiché si aggiravano con fare sospetto tra i vari esercizi commerciali.

I due alla vista della Volante tentavano di allontanarsi ma venivano fermati prontamente dagli agenti che procedevano al loro controllo.

Questi venivano trovati in possesso di capi d’abbigliamento di un noto negozio del Viale Regina Margherita, con ancora i dispositivi antitaccheggio. I poliziotti quindi li accompagnavano presso gli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.

Venivano identificati per M.P.S.A. 25enne di origine colombiana in compagnia di un minorenne, entrambi residenti a Firenze.

I poliziotti notavano, che i due avevano modificato i marsupi che avevano, inserendo nella fodera della carta stagnola che rendeva inefficace il sistema di antifurto presente all’ingresso degli esercizi commerciali.

La merce è risultata provento di un furto perpetrato nella stessa giornata ai danni di un negozio della passeggiata di Viareggio e per questo entrambi sono stati denunciati per ricettazione.

Il minore è stato riaffidato ai genitori.