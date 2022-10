La Polizia di Stato ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 23 anni

La Polizia di Stato ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 23 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio, unitamente a personale del Comando di Polizia Municipale di Viareggio, nella mattinata odierna ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Lucca, nei confronti di J.N., 23enne marocchino residente a Viareggio, responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività d’indagine portata avanti dagli uomini del Commissariato di Viareggio coadiuvati dal personale della Polizia Municipale di Viareggio, ha permesso di accertare che il soggetto di cui sopra, dal 2018 e fino a maggio 2022, ha portato avanti una florida attività di spaccio tra i quartieri Campo d’Aviazione e Darsena. Numerosi gli assuntori di cocaina che si rifornivano da lui, tutti segnalati alla Prefettura. L’uomo dopo aver preso accordi telefonici con i clienti, li raggiungeva a bordo della propria auto in punti concordati di volta in volta al fine di non far notare la sua assidua presenza in un unico luogo.

Gli agenti del Commissariato e del Comando di Polizia Municipale hanno quindi proceduto questa mattina all’esecuzione e associato, dopo gli atti di rito, l’uomo presso la Casa Circondariale di Lucca così come disposto dall’A.G.