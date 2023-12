La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano per il reato di furto aggravato continuato presso esercizio commerciale

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano per il reato di furto aggravato continuato presso esercizio commerciale e per contravvenzione al Foglio di Via Obbligatorio.

Nel pomeriggio di ieri personale del Commissariato di Viareggio ha indagato in stato di libertà un cittadino italiano, G.B. 47 anni, in quanto ritenuto presunto responsabile del furto con spaccata presso il negozio “HARRY’S” sito nella passeggiata di Viareggio in data 13 dicembre u.s.

G.B. alle prime ore dell’alba del 13 dicembre avrebbe infranto la porta di ingresso del negozio “Harry’s” in passeggiata a Viareggio facendo poi man bassa di calzature e capi di abbigliamento per un ingente valore; durante il furto era stato però ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate presso l’esercizio commerciale.

Personale della Squadra Anticrimine nel pomeriggio di ieri ha individuato il malvivente, nonostante questi si fosse premunito di rasarsi barba e capelli, all’interno della pineta di Ponente e, con l’ausilio degli agenti della Squadra Volante, lo ha bloccato precludendogli ogni via di fuga.

Accompagnato presso il Commissariato l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Durante gli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo aveva già a suo carico sia un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Viareggio emesso dal Questore di Lucca in data 14.11.2023, sia una misura Cautelare del Divieto di Dimora nel Comune di Viareggio emessa dal Tribunale di Lucca, in seguito ad altri furti che aveva commesso nel recente passato; è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria anche relativamente alla misura di sicurezza violata ed all’obbligo non ottemperato.

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano colpito da Ordine di Carcerazione del Tribunale di Lucca

Nella mattinata di oggi personale del Commissariato di Viareggio ha tratto in arresto un cittadino italiano, V.M. 54 anni, in quanto destinatario di un mandato di cattura al fine di scontare una condanna.

Gli agenti della Squadra Volante lo hanno rintracciato durante un controllo nel centro di Viareggio e, dagli accertamenti compiuti, è emerso che costui aveva a suo carico un Ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Lucca qualche giorno fa, dovendo scontare una pena relativa ad una condanna.

L’uomo infatti nel corso del 2021 e del 2022 era stato più volte denunciato dagli agenti del Commissariato poiché non ottemperante al provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio che era stato emesso dal Questore di Lucca e che gli inibiva il ritorno nel comune di Viareggio, a seguito di alcuni furti che aveva commesso.

Al termine degli accertamenti V.M. è stato associato presso la Casa Circondariale di Lucca dove