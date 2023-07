La Polizia di Stato ha denunciato due ragazzi un 20enne e un 19enne, per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La Polizia di Stato ha denunciato due ragazzi un 20enne e un 19enne, per

ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di lunedi, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di

Viareggio ha denunciato Z.A., 20enne italiano e M.E.. 19enne italiano,

pregiudicato, entrambi residenti a Prato per ricettazione e resistenza a Pubblico

Ufficiale.

In particolare, i predetti nella serata di lunedi presso la Stazione FS di Viareggio

mentre tentavano di allontanarsi a bordo di un treno, venivano trovati in possesso di

due biciclette elettriche risultate compendio di furto presso uno stabilimento balneare

della passeggiata di Viareggio. Durante il controllo i due ragazzi assumevano un

comportamento derisorio ed istigativo nei confronti degli agenti, divincolandosi,

tentando di fuggire.

Al termine degli accertamenti le biciclette sono state riconsegnate ai legittimi

proprietari e i due ragazzi denunciati in stato di libertà poiché ritenuti responsabili del

reato di ricettazione e resistenza a p.u.