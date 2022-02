La Polizia di Stato ha denunciato 4 minori per danneggiamento.

Nella serata di ieri le volanti sono intervenute in via del giardino a Lucca su richiesta dei vigili del fuoco per la segnalazione di un piccolo incendio causato da un gruppo di giovani ragazzi che aveva dato fuoco a un mucchio di spazzatura.

Gli operatori della volante, mentre stavano acquisendo informazioni dai operatori del dei vigili del fuoco, hanno notato della polvere e delle grida provenire dai garage del Piano interrato di un condominio lì vicino.

Avvicinatisi per capire cosa stesse succedendo alcuni condomini indicavano le scale come via di fuga degli autori… gli operatori della volante li individuavano all’ultimo piano del condominio e Con non poca difficoltà riuscivano a bloccarli. Trattavasi di 4 minori, tra 14 e 16 anni, tutti residenti a Lucca che sono stati denunciati a piede libero per danneggiamento aggravato in concorso.

Uno di loro trovato in possesso di un coltello a scatto con 10 cm di lama è stato denunciato anche per porto abusivo di coltello.

I danneggiamenti nel garage si sono limitati al svuotamento di alcuni estintori probabilmente solo grazie all’intervento della volante. Solo pochi giorni fa c’era stato un episodio analogo in un altro condominio a Lucca… non si esclude che possa trattarsi degli stessi autori. Accertamenti in corso