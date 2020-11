La Polizia di Stato ha denunciato 3 cittadini armeni, titolari di attività ricettive, per mancata comunicazione degli ospiti alla Questura.

All’esito dell’attività è stata denunciata la titolare del B&B di San Concordio in quanto non risultava iscritta al portale web alloggiati della Polizia di Stato e non aveva mai comunicato i nominativi degli ospiti. La stessa è stata sanzionata amministrativamente per omessa comunicazione di cessione fabbricato per aver esercitato attività di affittacamere senza aver presentato la prevista SCIA.

Venivano parimenti denunciati per i medesimi reati anche i due gestori del B&B di Sant’Anna.

Le due strutture naturalmente hanno sospeso l’attività.