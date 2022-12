La Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un italiano di 25 anni.

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio nella mattinata odierna, ha eseguito una Custodia cautelare in Carcere nei confronti di cittadino italiano, A.I. anni 25, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio.

Nella mattinata odierna personale della Squadra Volante del Commissariato di Viareggio, durante il normale servizio di controllo del territorio, ha individuato il soggetto A.I. all’interno di una roulotte in sosta nell’area parcheggio presente alle spalle del Palazzetto dello Sport di Viareggio.

Dopo averlo compiutamente identificato, l’uomo veniva trasportato presso gli uffici del Commissariato per gli atti di rito.

L’aggravamento della misura, è stato emesso a seguito della violazione della precedente misura non custodiale del Divieto di Dimora nel comune di Viareggio, accertata dagli agenti del Commissariato di Polizia di Viareggio in data 27.11.2022, giorno in cui veniva deferito in stato di liberà per il reato di ricettazione dopo essere stato controllato all’interno del territorio comunale, a bordo di un’autovettura, risultata essere provento di furto.

L’uomo, dopo aver concluso tutti gli adempimenti, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Lucca.