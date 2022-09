La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia.

Intorno alla mezzanotte di ieri sera si è presentata in Questura una donna, Rumena, di 40 anni, in lacrime, chiedendo aiuto, in quanto era stata aggredita dal suo compagno, un cittadino Rumeno di 32 anni, con il quale convive da 8 anni.

La stessa ha riferito che la situazione si porta avanti da diversi mesi, a causa della gelosia dell’uomo, e che la sera scorsa, dopo aver l’ennesima aggressione, è fuggita di casa per cercare aiuto in Questura.

Gli operatori quindi, dopo aver raccolto la denuncia della donna, si sono recati presso l’appartamento della coppia, per verificare i fatti. Ma il compagno della donna non rispondeva al campanello.

Gli operatori, pertanto, preoccupati per un eventuale insano gesto dell’uomo, grazie all’ausilio dei vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, è lo hanno trovato a dormire in evidente stato di ebbrezza.

Una volta constatato all’interno dell’abitazione varie suppellettili rotte, a confermare la versione della donna, hanno proceduto all’arresto del compagno per maltrattamenti in famiglia.

Oggi è prevista la direttissima.