La Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 36 anni, per furto aggravato.

Nel pomeriggio di sabato 3 u.s., il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio ha tratto in arresto C.A 35enne italiano, per furto aggravato di 2 biciclette.

In particolare, nelle prime ore del pomeriggio di sabato, personale in servizio di Volante notava l’uomo attraversare il viale a mare a Viareggio, con due biciclette; gli agenti si avvicinavano ma C.A accorgendosene abbandonava le bici e si dava alla fuga; nel cestello di una bicicletta vi era un marsupio con all’interno delle cesoie e una catena tagliata. Poco dopo personale della Squadra Anticrimine lo rintracciava nei pressi del proprio domicilio. C.A veniva fermato e trovato in possesso di un grosso cacciavite; veniva quindi arrestato per il reato di furto aggravato e accompagnato presso il Commissariato.