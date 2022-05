La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno, di 50 anni, residente in lucchesia,

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno, di 50 anni, residente in lucchesia, in quanto colpito da un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Firenze.

L’arresto è stato eseguito sabato mattina da personale del Commissariato di Viareggio.

Gli agenti della Squadra Anticrimine hanno notato, infatti, in piazza Mazzini, un gruppetto di tre persone che avevano un comportamento sospetto; avvicinatisi hanno chiesto i documenti ai tre ma uno di questi, per tutta risposta, si è messo a correre cercando sfuggire al controllo; gli agenti lo hanno bloccato dopo pochi metri, e all’interno di un marsupio hanno trovato una carta di identità italiana intestata al fuggitivo.

Un veloce controllo ha permesso di capire il motivo del tentativo di fuga: a carico del romeno era in essere un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo egli scontare una pena di 5 anni e 6 mesi per gravi reati come violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti hanno così dichiarato in arresto il cittadino romeno che è poi stato accompagnato presso la Casa di reclusione di Massa marittima (GR) per scontare la sua pena.