La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nelle prime ore della mattinata del 30.11.2023 in Torre del Lago personale della Squadra Volante del Commissariato di Viareggio ha arrestato un cittadino marocchino, clandestino sul Territorio Nazionale, M.B. 32 anni, in quanto sorpreso con una notevole quantità di hashish, cocaina e denaro.

Intorno alle 7 del mattino è arrivata una chiamata alla Sala Operativa del Commissariato da parte di un cittadino il quale, di ritorno da un viaggio all’estero, riferiva che all’interno dell’appartamento da lui regolarmente affittato, vi era la presenza di qualcuno che lo aveva occupato.

Gli agenti della Volante prontamente intervenuti sorprendevano all’interno della casa l’M.B. che aveva palesemente preso possesso dell’abitazione da alcuni giorni; durante il controllo, posto su di un tavolo, gli agenti notavano un pezzo di hashish per cui effettuavano una perquisizione nell’appartamento in esito alla quale rinvenivano, nr. 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 293,5 grammi, un “sasso” di cocaina del peso di 23,2 grammi nonché 1320 euro in contanti e 2 smartphone con 4 sim card, oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi, come rotoli di cellophane e bilancine elettroniche.

L’uomo veniva così accompagnato presso il Commissariato dove, al termine degli accertamenti relativi alla sua identificazione da parte della Polizia Scientifica, veniva dichiarato in arresto per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’uomo è stato segnalato anche per l’occupazione abusiva dell’appartamento in questione, appartamento che è stato immediatamente posto nuovamente nella disponibilità dell’avente diritto.

L’udienza di convalida dell’arresto avrà luogo nella mattinata odierna presso il Tribunale di Lucca.