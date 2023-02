La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino extracomunitario per rapina in un esercizio commerciale della passeggiata di Viareggio.

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio nel pomeriggio del 20 febbraio, ha tratto in arresto per rapina R.A., marocchino di 37 anni, pregiudicato, irregolare sul Territorio Nazionale.

L’uomo nel pomeriggio di lunedì è entrato nel negozio “Gutteridge” in passeggiata a Viareggio e ha tolto il sistema antitaccheggio da alcuni indumenti nascondendoli poi sotto i vestiti che indossava; ai commessi del negozio non sono sfuggite le manovre dell’extracomunitario che vistosi scoperto ha tentato di guadagnare l’uscita per dileguarsi.

Uno dei commessi è riuscito ad afferrare l’uomo e a bloccarlo ma questi non ha desistito e ne è nata una colluttazione durante la quale il maghrebino ha morso sull’avanbraccio il commesso per poi graffiarlo ripetutamente sulle mani e sulle braccia.

Nel frattempo è giunta sul posto una Volante del Commissariato che ha provveduto a bloccare definitivamente l’uomo, dichiarandolo in arresto e portandolo in Commissariato dove è rimasto sino alla mattina dopo, in attesa del processo.

Il Tribunale di Lucca ha condannato l’uomo ad 1 anno e 4 mesi di reclusione ed al Divieto di Dimora nel Comune di Viareggio.