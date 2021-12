la polizia di stato ha arrestato stamattina un cittadino marocchino.

la polizia di stato ha arrestato stamattina un cittadino marocchino. l’uomo si è presentato all’ufficio Immigrazione a seguito di regolare prenotazione al fine di rinnovare le pratiche per il permesso di soggiorno, ma durante i controlli di routine è emerso che a carico dell’uomo pendeva una condanna di 4 mesi da eseguire per spaccio di droga, per fatti avvenuti nel 2013 a Lucca. pertanto, dall’ufficio immigrazione è stato portato in carcere