La Polizia di Stato di Viareggio ha tratto in arresto un cittadino italiano indagato per furto presso un esercizio commerciale,

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano indagato per furto presso un esercizio commerciale, e denunciato 2 donne per tentato furto in abitazione.

Nella giornata di ieri 13 giugno la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto alla criminalità e reati contro il patrimonio nei comuni di Viareggio, Camaiore e Massarosa.

Il Commissariato di Viareggio ed alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, hanno passato al setaccio il territorio controllando 90 persone (molte delle quali con precedenti penali), 86 autovetture ed effettuando diversi posti di controllo.

La capillare attività ha avuto immediati riscontri, infatti G.A., 43enne pregiudicato di Prato, è stato arrestato in forza ad un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione in aggravamento di una misura cautelare preesistente. L’uomo, assieme ad un complice, erano stati arrestati da una Volante del Commissariato di Viareggio la mattina dell’8 giugno u.s. dopo un furto perpetrato in un bar cittadino cui era stata sfondata la vetrina con un tombino.

Nella stessa mattinata era stata celebrata l’udienza di convalida durante la quale il Giudice, oltre a mandare in carcere il complice, aveva imposto cautelarmente a G.A. il Divieto di Dimora nel comune di Viareggio.

L’uomo però non ha mai ottemperato a quanto disposto; per questo era stato segnalato dalla Polizia al Tribunale che, tempestivamente, ha inasprito la misura cautelare ordinandone l’arresto e l’accompagnamento in carcere.

Nel pomeriggio di ieri una Volante del Commissariato di Viareggio ha notato l’uomo nei pressi della pineta di via Fratti e immediatamente lo ha arrestato conducendolo poi presso il carcere lucchese di San Giorgio dove, assieme al complice, rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Durante l’intensificazione dei servizi, un altro equipaggio ha proceduto al controllo su un’autovettura in transito in Viale Venezia a Torre del Lago condotta da un cittadino marocchino di 22 anni, a bordo della quale sono state rinvenute una mazza da baseball ed un bastone di bamboo; ad un’ulteriore controllo il marocchino è stato anche trovato in possesso di 1.04 grammi di cocaina; l’uomo è stato accompagnato in Commissariato dove è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura per la detenzione ad uso personale dello stupefacente in suo possesso.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato anche due cittadine straniere, una bosniaca ed una croata, rispettivamente di 23 e 22 anni per tentato furto aggravato in appartamento; le due donne sono state notate da un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato in Via Sant’Andrea a Viareggio mentre stavano entrando all’interno di un palazzo. Gli agenti si sono insospettiti ed hanno seguito le due all’interno del fabbricato rilevando che al primo piano la porta di un appartamento mostrava segni di un tentativo di effrazione. Le due donne sono state sorprese dagli agenti all’ultimo piano del palazzo intente ad osservare le porte di altri appartamenti; immediatamente fermate e perquisite sono state trovate in possesso di guanti, chiavi inglesi, cacciaviti e pezzi di plastica rigida (usata per forzare le porte). Entrambe, dopo essere state portate in Commissariato ed identificate dalla Polizia Scientifica, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Infine, è stato recuperato uno scooter che era stato rubato qualche giorno fa al proprietario e che i ladri avevano lasciato presso il quartiere Varignano dove una Volante lo ha individuato e restituito al proprietario.