La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne tunisino, pregiudicato, per lesioni personali gravi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nella serata di sabato scorso, 23 settembre, gli agenti del Commissariato di Viareggio hanno arrestato il cittadino tunisino M.T. 41enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, lesioni personali aggravate cagionate ad un connazionale nonché per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti su segnalazione 112 NUE, nei pressi della Torre Matilde a Viareggio, per una lite tra extracomunitari. Sul posto gli agenti notavano 3 soggetti nordafricani seduti su un muretto come se nulla fosse accaduto ed un quarto steso al suolo con il volto tumefatto.

Il malcapitato veniva immediatamente soccorso e sul posto veniva fatto intervenire anche personale sanitario che provvedeva al trasporto del ferito presso il Pronto Soccorso.

Uno dei tre soggetti, già noto alle forze dell’ordine, appariva in evidente stato di alterazione psicofisica ed evidenziava i segni di colluttazione sulle mani e sugli arti superiori, per cui gli operatori decidevano di approfondire gli accertamenti che in breve evidenziavano la presunta responsabilità in ordine alle gravi lesioni subite (fratture al viso giudicate guaribili in gg. 30).

In Commissariato il magrebino M.T., dava in escandescenza aggredendo i poliziotti e danneggiando anche delle suppellettili per cui gli venivano addebitati anche gli ulteriori reati commessi in danno dei poliziotti e della struttura.

Questa mattina l’uomo è stato condotto in Tribunale a Lucca dove è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa della definizione della condanna.

