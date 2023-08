La Polizia di Stato di lucca interviene per una violenta lite tra due cittadini nigeriani di 27 e 40 anni nei pressi di Piazza San Michele.

La Polizia di Stato di lucca interviene per una violenta lite tra due cittadini nigeriani di 27 e 40 anni nei pressi di Piazza San Michele. Per uno dei due scatta il Foglio di Via da Lucca.

Stamattina, intorno alle 9:30, è stata segnalata al 112 una violenta lite tra due soggetti in via Santa Lucia. Le Volanti della Polizia, prontamente sul posto, hanno fermato 2 cittadini nigeriani, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, che per futili motivi si stavano colpendo a vicenda.

Una volta riportata la calma, i due soggetti sono stati accompagnati in Questura per ricostruire la vicenda, ma entrambi rifiutavano le cure mediche e si riservavano di presentare querela, non chiarendo i motivi della lite.

Considerata la pericolosità sociale dimostrata nell’occasione, a del 27 enne il Questore di Lucca ha disposto d’urgenza l’emissione di un Foglio di Via da Lucca con obbligo di rimpatrio nel comune di residenza, nello specifico Biella.