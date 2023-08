La Polizia di Stato di LUCCA ha denunciato due stranieri di 33 e 48 anni per occupazione abusiva di immobile.

La Polizia di Stato di LUCCA ha denunciato due stranieri di 33 e 48 anni per occupazione abusiva di immobile.

Uno è stato accompagnato al CPR di Milano.

Ieri mattina presto, le Volanti della Questura, dirette dal Commissario Capo dott.ssa Roberta Frangiosa, al fine di infrenare fenomeni di degrado che possono derivare dalla permanenza di soggetti dediti ad attività illecite che si riparano presso strutture in stato di abbandono, hanno fatto un’incursione a sorpresa nell’area dell’Ex Scalo Merci, nei pressi della Stazione Ferroviaria.

All’interno sono stati trovati diversi giacigli di fortuna e soprattutto 2 cittadini stranieri, un marocchino e un libico, che sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale e per la formalità di rito relative alla loro denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di terreni ed edifici.

Il cittadino marocchino è risultato irregolare, con diverse segnalazioni amministrative a suo carico per comportamenti inurbani, per cui l’Ufficio Immigrazione, diretto dalla dott.ssa Angela Manigrasso, a seguito del decreto di espulsione del Prefetto, cui è seguito l’ordine di accompagnamento del Questore, ha disposto il trasferimento dell’uomo presso il CPR di Milano, scortato da personale di Polizia.