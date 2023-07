La Polizia di Stato denuncia uno straniero per una lite alla mensa della Caritas

Interventi per liti: La Polizia di Stato denuncia uno straniero per una lite alla mensa della Caritas in via del Fosso e due pluripregiudicati italiani per una lite condominiale a S. Vito.

Erano da poco passate le 12 quando è giunta la richiesta di intervento in via del Fosso presso la mensa della Caritas ove era stata segnalata una lite tra due persone.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori riuscivano a intercettare uno dei due autori, un cittadino nigeriano di 35 anni irregolare sul territorio nazionale che si stava dando alla fuga brandendo un grosso mattone.

Intimato a riporlo a terra, il soggetto non ottemperava costringendo gli operatori ad estrarre la pistola ad impulsi elettrici (cd. taser) con il quale veniva ripetuto l’ordine con l’avvertimento dell’impiego completo in caso di rifiuto.

Lo straniero posava così il mattone ma già nelle fasi della messa in sicurezza, riponeva resistenza attiva sferrando un colpo a uno degli operatori intervenuti che riportava lesioni al ginocchio giudicate guaribili in 6 giorni.

Lo straniero condotto in ufficio è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e la sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

Nella stessa giornata di ieri, poco dopo la mezzanotte giungeva una richiesta di aiuto per un’aggressione avvenuta in un condominio nel quartiere San Vito.

La vittima, un italiano di 30 anni con numerosi precedenti di polizia, al rientro dal lavoro era stato aggredito prima verbalmente e poi, a seguito di uno scambio di offese, con un coltello tipo “machete” con il quale veniva colpito al braccio.

L’aggressore, un italiano di 67 anni, anch’egli con numerosi precedenti di polizia, gli si scagliava contro senza un apparente motivo, aiutato poi da un altro inquilino del palazzo, un italiano di 60 anni, che giunto sul posto dell’aggressione contribuiva nel colpire la vittima con il bastone usato per deambulare.

La stessa vittima si era poi scagliata contro il vetro della porta di casa del suo aggressore procurandosi altre ferite alle mani.

Gli operatori giunti sul posto riuscivano a ricostruire i fatti a cui avevano assistito alcuni condomini e a seguito di perquisizione ritrovavano l’arma precedentemente usata dal 67enne, sottoponendola a sequestro.

La vittima veniva condotta in ospedale e dimessa con 15 giorni di prognosi.

Per i due autori dell’aggressione è scattata la denuncia per lesioni aggravate in concorso.