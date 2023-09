La Polizia di Stato denuncia per guida in stato di ebbrezza un italiano di 38 anni che era fuggito all’alt.

I fatti di sono svolti venerdì sera, intorno alle 23:30, quando una Volante, transitando in via Vittorio Emanuele in direzione Piazzale Verdi, ha notato un SUV grigio passare in senso opposto ad elevata velocità sfiorando 2 pedoni che stavano attraversando sulle strisce.

I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento dell’auto, il cui conducente, nonostante gli avvisi tramite lampeggiante, continuava la sua corsa ad alta velocità girando in Piazza della Magione per poi dirigersi verso Porta Sant’Anna. Inizialmente all’altezza della fermata degli autobus in Piazzale Verdi il conducente accostava, per poi ripartire immediatamente non appena l’operatore scendeva dalla Volante. Soltanto in Piazzale Boccherini, grazie anche al traffico, i poliziotti sono riusciti a bloccare la macchina e far scendere il conducente e il passeggero (italiano di 22 anni), i quali presentavano evidenti segni di ubriachezza.

Le analisi con l’alcool test, infatti, hanno evidenziato un tasso alcoolemico ben oltre la soglia consentita, tanto da far scattare la denuncia penale, oltre al sequestro ai fini della confisca della macchina, al ritiro della patente e a varie sanzioni amministrative per eccesso di velocità e mancata precedenza ai pedoni.