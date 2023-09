La Polizia di Stato arresta un italiano di 39 anni per produzione di sostanza stupefacente durante la detenzione domiciliare

La sera del 29 agosto, durante i consueti controlli alle persone sottoposte alla detenzione domiciliare, le Volanti si sono imbattute in un controllo fuori dalla norma.

L’uomo in questione, che era stato condannato a 1 anno e 6 mesi di detenzione presso il proprio domicilio a seguito di condanna per produzione e spaccio di sostanza stupefacente nel 2019, a cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva concesso di scontare la pena presso il proprio domicilio, si era riorganizzato proprio presso il domicilio dove doveva scontare la pena.

I poliziotti si sono accorti subito, dall’uscio della porta, che c’era qualcosa di strano, in particolare da una stanza proveniva una luminescenza tipica delle serre, pertanto, insospettiti, hanno proceduto al controllo trovando 6 piantine di marijuana.

L’appartamento, sito nel quartiere San Vito di Lucca, era stato trasformato in un vero e proprio sito di produzione e smercio di sostanza stupefacente, con tanto di impianto di illuminazione, ventilatori, umidificatori, timer e lampade UV, oltre che marijuana, sia secca che in vaso.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale, mentre il soggetto è stato denunciato per produzione e traffico di sostanza stupefacente.

Il Tribunale di Sorveglianza di Pisa, informato tempestivamente, ha convenuto che la misura alternativa della detenzione domiciliare non fosse più idonea allo scopo e ha istantaneamente sospeso la misura disponendo l’immediata traduzione in carcere, rimettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze che si pronuncerà nei prossimi 30 giorni.

La misura è risultata ancora più opportuna anche alla luce della presenza, tra i coinquilini dell’uomo, anche di una bambina di appena 8 anni (nipote).

Gli operatori della Volante della Questura di Lucca, hanno eseguito la misura nella stessa giornata, conducendo il soggetto presso la Casa Circondariale di Lucca.