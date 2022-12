La Polizia di Stato arresta l’autore di un furto in pieno centro storico

LUCCA – La notte tra sabato e domenica, è giunta sul numero di emergenza 112 NUE la segnalazione di un probabile furto in atto presso il negozio denominato “Liberty parrucchieri” di via Beccheria nr. 6.

Gli operatori delle volanti, immediatamente sul posto, potevano appurare che, effettivamente, i ladri si erano introdotti all’interno dell’attività, sollevando la saracinesca e, rovistando nel negozio, lasciando l’impronta di una scarpa su un divano in ecopelle.

Alcuni testimoni, sentiti sul posto, raccontavano di aver udito forti rumori al piano terra e notare, dalla finestra, un individuo vestito di scuro e incappucciato che scappava con in mano un grosso televisore.

Effettuando un sopralluogo nelle vie limitrofe, gli operatori notavano stranamente accese le luci del dormitorio in via dell’Angelo Custode e decidevano, pertanto, di effettuare un controllo.

All’interno individuavano un cittadino gambiano di 24 anni, pregiudicato e già noto per fatti analoghi che, con ancora indosso i vestiti bagnati a causa della pioggia, faceva finta di dormire. Vicino al suo posto letto delle scarpe da ginnastica bagnate il cui disegno delle suole sembrava coincidere con l’impronta ritrovata sul divano.

Interpellato in merito, lo stesso ammetteva di aver nascosto sotto il letto di un altro ospite della struttura il televisore risultato poi effettivamente quello asportato dal negozio, insieme a una somma di circa 50 euro.

Venivano sequestrate le scarpe, il televisore e un paio di guanti ancora bagnati, verosimilmente usati per compiere il furto.

Alla luce delle evidenti prove, i Poliziotti procedevano all’arresto in flagranza di reato di furto aggravato del gambiano, che verrà giudicato oggi 05 dicembre in direttissima.

Lo straniero, appena un anno, fa si era reso colpevole, nel giro di pochi mesi, prima di un furto con strappo, poi di tentata rapina impropria, e infine di furto aggravato. Fatti per i quali era sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte alla settimana.