La Polizia Di Stato accompagna presso il CPR di Gradisca D’isonzo un cittadino gambiano condannato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Lunedì scorso è stato rintracciato da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Lucca un cittadino gambiano, N. E. di 28 anni, pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, gravato da diversi precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti, porto di armi o oggetti atti ad offendere, reiterati furti, invasione di terreni o edifici e reati in materia di immigrazione.

Lo straniero, durante la permanenza sul T.N., è stato più volte tratto in arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto nei pressi della locale Stazione Ferroviaria.

Essendo lo stesso irregolare sul T.N., a seguito di decreto di espulsione del Prefetto di Lucca e dell’Ordine del Questore di Lucca, è stato accompagnato dalla Polizia di Stato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo.

Dopo la convalida di rito verrà rimpatriato nel paese di origine e non potrà rientrare in Italia per cinque anni.