Le Volanti Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino marocchino di 20 anni sorpreso a rubare su alcune auto parcheggiate in via Pascoli a Lucca. L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione pervenuta alla sala operativa intorno alle 3 di mercoledì mattina, nella quale un testimone, svegliato a causa dei rumori, dalla finestra della propria abitazione dichiarava di vedere una persona armeggiare su alcune autovetture in sosta in via Pascoli.

Mentre gli operatori delle Volanti si portavano velocemente sul posto per circoscrivere l’area, l’operatore di sala operativa si teneva in contatto telefonico con il richiedente che, nel frattempo, indicava la via di fuga del sospetto descrivendone dettagliatamente l’abbigliamento, consentendo così agli operatori della Volante di individuare e bloccare il soggetto.

Sottoposto a controllo, lo stesso ha provato a fornire false generalità ed è stato trovato in possesso di strumenti atti ad offendere oltre che di oggetti trafugati dalle autovetture.

Gli operatori delle Volanti, infatti, hanno rintracciato i proprietari delle tre autovetture che sono state danneggiate, potendo constatare che gli oggetti rinvenuti erano stati effettivamente asportati dalle loro auto.

L’uomo, risultato essere uno straniero marocchino di 20 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia è stato tratto in arresto e sarà giudicato con rito direttissimo.

Condannato a 8 mesi. Pena sospesa