La #PoliziadiStato ha proceduto ieri all’espulsione con accompagnamento al #CPR di Macomer (Nuoro) di un cittadino cingalese di 42 anni, già protagonista di numerosi furti di biciclette.

In particolare a novembre era stato arrestato per aver rubato una bici ad un noto rivenditore di piazza santa maria, che lo aveva poi inseguito per recuperare la bici.